Movimento Italiano Disabili

Coordinamento Regione Campania

midregionecampania@gmail.com Tel.3296166452 Giovanni Esposito

Sede Nazionale Tel. 347/6546894 Via Favale, 15- 00019- Tivoli (Rm) Roma info@ilmid.it

Autismo in Movimento Campania, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Tufino e M.I.D. insieme per la DanceAbility, una nuova pratica di inclusione oltre che di movimento.

L’Associazione Autismo in Movimento Campania, Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Tufino Dott. Andrea Albertini con la collaborazione del M.I.D. Coordinamento Regione Campania con Giovanni Esposito, lanciano la nuova sfida con la DanceAbility, un progetto questo che intendiamo lanciare di inclusione sociale fortemente voluto in primis da Annalisa Vetrano Presidente dell’Associazione Autismo in Movimento Campania e che partirà con il primo incontro gratuito previsto per Sabato 6 Maggio dalle 10:30 alle 11:30 a Cicciano nella scuola Club Amico Liscio, solo il primo mese di prova è offerto agli iscritti dal Garante Albertini poi per le successive lezioni sarà previsto il costo per ogni lezione, ogni gruppo ricordiamo che sarà composto da un massimo di 10 ragazzi a lezione, tutti sono invitati a partecipare all’evento di presentazione.