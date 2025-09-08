“Auguri a Pietro Litto per il suo compleanno”

Oggi è una giornata speciale per Pietro Litto, che celebra il suo compleanno ricevendo l’affetto e la vicinanza delle persone più care.
La ricorrenza rappresenta un momento significativo, non solo per festeggiare un traguardo personale, ma anche per esprimere gratitudine verso una persona stimata e apprezzata per i valori che incarna e per la positività con cui affronta la vita.
Da parte dei fratelli, delle sorelle e di tutti i nipoti giungono a Pietro i più sinceri auguri di salute, serenità e gioia. A questi si uniscono anche gli auguri della redazione di Binews, che con piacere partecipa a questa giornata di festa.