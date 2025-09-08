Mugnano: le nozze di Angela e Felice

“Il matrimonio è un passo importante, è un impegno serio con il partner e con la propria vita, voi siete giovani, ma già così maturi. Vi siete scelti, vi amate e avete deciso di costruire una famiglia ed io vi auguro il meglio. Cara Angela, tu che per me sei come una figlia, sei la nipote che tutti vorrebbero, sii felice sempre e ricordati che l’amore della nostra famiglia, con le tue nozze non si è diviso, bensì è raddoppiato, perché adesso, caro Felice fai parte, ufficialmente, della nostra grande famiglia. Tanti auguri “.

Sabato sono convolati a nozze i giovani Angela Pastore e Felice Napolitano a loro giungono gli auguri da parte dello zio dott. Filomeno Caruso. La redazione di Binews si congratula con i neo sposi e con le rispettive famiglie.