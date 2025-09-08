Circumvesuviana, autunno del caos: rabbia dei pendolari e accuse frontali a Eav

Associazioni e comitati civici: “Un furto di mobilità, Eav incapace e arrogante. La politica apra gli occhi.”

L’autunno si apre con l’ennesimo disastro per i pendolari della Circumvesuviana. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e con la ripresa lavorativa a pieno regime, Eav continua a mantenere sulle linee vesuviane il programma di esercizio estivo, ignorando le necessità quotidiane di studenti e lavoratori.

Un atteggiamento considerato “irresponsabile” dai comitati, che parlano apertamente di violazione della Carta della Mobilità e di totale chiusura al confronto con le associazioni dei viaggiatori.

La contestata bozza del 1° ottobre

Negli ambienti Eav circola da giorni una bozza di programmazione che dovrebbe entrare in vigore dal 1° ottobre, la quale prevede:

• tempi di attesa fino a 40 minuti;

• 226 corse complessive, ben al di sotto delle 268 previste dall’obbligo di servizio del 2015;

• aumento dei tempi di percorrenza;

• diminuzione della composizione dei treni, con un solo elemento su linee come Baiano, Poggiomarino, Torre Annunziata e Sarno;

• conferma dei treni Campania Express e dei Direttissimi per Sorrento;

• persistenza del cambio a San Giorgio per la linea Baiano, con soli 19 collegamenti giornalieri e attese fino a un’ora.

Un piano che – secondo i comitati – rappresenta “il colpo di grazia” per un servizio già allo stremo, nonostante i centinaia di milioni di euro investiti dalla Regione Campania in dieci anni.

“Una vergogna”: pendolari contro la gestione Eav

“È una vergogna!”, gridano le associazioni.

Si continua infatti a privilegiare la linea turistica per Sorrento e, in parte, Torre Annunziata, che assorbono da sole quasi un terzo delle corse, a scapito delle aree interne. Una scelta che, oltre a penalizzare studenti e lavoratori, rischia di soffocare ogni tentativo di sviluppo economico e turistico locale, rendendo vano persino l’ultimo protocollo DMO Vesuvio sottoscritto da undici amministrazioni comunali.

Da qui l’appello ai sindaci: “Unitevi a questa battaglia di civiltà”, affermano i comitati, denunciando un vero e proprio “furto di libertà e mobilità consumato nel silenzio generale”.

Alaia: “Un insulto ai cittadini, siamo carne da macello”

Durissime le parole del prof. Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(A)Vitiamolo di Sperone:

“Quello che Eav sta facendo è un insulto ai cittadini. Trattare pendolari e studenti come carne da macello è indegno di un Paese civile. Dopo dieci anni di bugie e sprechi colossali, ci ritroviamo con meno corse, meno treni, più attese, più disagi. È il segno lampante di un’azienda incapace, autoreferenziale e chiusa a qualsiasi dialogo. Qui non si parla solo di trasporti, ma di un furto quotidiano di diritti e di dignità.”

Alaia punta il dito anche contro la politica regionale:

“La Regione Campania non può continuare a spendere milioni per poi permettere a Eav di produrre questo disastro. Chi governa deve assumersi le proprie responsabilità, invece di voltarsi dall’altra parte.”

Luigi Peluso: “Esasperazione totale, qui si rischia la rivolta sociale”

Sulla stessa linea le dichiarazioni di Luigi Peluso, portavoce del comitato E(A)Vitiamolo Sperone:

“Siamo all’esasperazione. Studenti, lavoratori, famiglie intere subiscono ogni giorno ritardi, soppressioni, treni sovraffollati e condizioni indegne. È intollerabile. Questo non è un servizio pubblico ma un calvario quotidiano. Così si alimenta solo rabbia e frustrazione: si rischia una rivolta sociale, perché i cittadini non ne possono più.”

Peluso aggiunge:

“Abbiamo avanzato proposte concrete per anni, sempre ignorate. La verità è che a Eav interessa solo difendere privilegi e clientele, non garantire un trasporto dignitoso. Non accetteremo più promesse vuote: se serve, scenderemo in piazza e porteremo la protesta ovunque.”

“Basta chiusure, ascoltate i cittadini”

I comitati ribadiscono di essere aperti al dialogo e chiedono che la bozza venga rivista, accogliendo le proposte già presentate. “Non abbiamo formule magiche dicono , ma conosciamo le esigenze dei viaggiatori e i disservizi che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. Dopo dieci anni di rifiuti alle nostre istanze, è giunto il momento di darci ascolto”.

Firmatari:

Enzo Ciniglio – portavoce Comitato Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana

Avv. Marcello Fabbrocini – Comitato civico A. Cifariello Ottaviano

Prof. Salvatore Alaia – presidente Comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone

Luigi Peluso – portavoce Comitato E(A)Vitiamolo Sperone

Salvatore Ferraro – portavoce Comitato Facebook Circumvesuviana – Eav

Mariarosaria Imparato – presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto – Federconsumatori Campania