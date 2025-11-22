Sabato invernale anche in Bassa Irpinia: la montagna si veste di bianco e annuncia l’arrivo dell’inverno

Un sabato dal sapore pienamente invernale avvolge la Bassa Irpinia, regalando scenari da cartolina e un’atmosfera sospesa, quasi magica. Le montagne di Avella, con le loro cime che superano gli 800 metri, si sono risvegliate sotto un manto di neve fresca, caduta copiosa nelle ultime ore. Un bianco brillante che illumina i crinali, incornicia i castagneti e trasforma il paesaggio in un quadro silenzioso, dove ogni rumore sembra attutito dalla neve.

Sebbene l’inverno astronomico debba ancora cominciare — la data ufficiale resta 21 dicembre — la stagione fredda è arrivata con largo anticipo, portando con sé un’ondata di maltempo che, secondo le previsioni, continuerà anche nei prossimi giorni. Le temperature sono in calo in tutto il territorio, con valori particolarmente rigidi nelle aree rurali e nelle campagne che circondano i centri abitati.

Le strade che salgono verso le zone montane mostrano già i segni della prima vera imbiancata della stagione: rami piegati dal peso della neve, piccoli depositi ghiacciati ai bordi, aria pungente e un profumo inconfondibile di legna che brucia nei camini. Nelle frazioni più alte, la gente del posto osserva il cielo grigio e compatto, consapevole che nuove nevicate potrebbero arrivare da un momento all’altro.

La Bassa Irpinia, insomma, si prepara a vivere giorni freddi ma suggestivi, con un anticipo d’inverno che riporta alla mente le stagioni di un tempo, quando la neve sulle montagne era una presenza frequente e affascinante. E mentre le temperature scendono, lo spettacolo del bianco continua a conquistare gli occhi e il cuore di chi abita queste terre.