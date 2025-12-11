“Raccontami di Te”: a Cimitile un viaggio tra libri, esperienze e comunità – Il calendario degli incontri 2025/2026

Nasce a Cimitile “Raccontami di Te”, un progetto culturale che unisce diverse associazioni del territorio con l’obiettivo di raccontare storie vere, esperienze personali e testimonianze che parlano di vita vissuta. L’iniziativa, patrocinata moralmente dal Comune di Cimitile, vede la collaborazione di Aned Campania, Genitori del Sud Cimitile, Gli Unicorni di Diana Napoli, Gruppo Aido Nola-Cimitile, Ipazia ETS – Associazione Culturale Visciano, Nuovi Orizzonti Cimitile e Terra Mia APS.

L’idea alla base del progetto è semplice ma potente: ogni incontro ruoterà attorno alla presentazione di un libro o di un prodotto narrativo scritto da autori che hanno vissuto in prima persona le esperienze raccontate. Una rassegna che vuole dare spazio alla parola autentica, alle emozioni e ai percorsi di rinascita, toccando temi sociali profondi e attuali.

Le presentazioni si svolgeranno tutte alle 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cimitile e/o il Complesso Basilicale Paleocristiano in Via Madonnelle, 5.

Calendario degli incontri

12 dicembre 2025

Gruppo Aido Nola-Cimitile

Il Francese, Biancaneve e il Settebello

di Marianna Scagliola – Napoletanamente Editore

Un libro che intreccia ricordi, identità e vissuto personale con uno stile narrativo intimo e coinvolgente.

23 gennaio 2026

Genitori del Sud Cimitile

Occhi lucidi (Nascere a Scampia)

di Marco Pirone – Spring Edizioni

Una testimonianza diretta che racconta la complessità e la bellezza di un territorio spesso frainteso.

27 febbraio 2026

Ipazia ETS

Un infinito mare carminio

di Adelina Mauro – Il Michelangelo 1915 Editore

Un viaggio letterario che esplora ferite, coraggio e trasformazioni profonde.

27 marzo 2026

Nuovi Orizzonti Cimitile

So che viviamo lo stesso cielo

di Carmela (Melania) Liuzzi – Albatros Edizioni

Un racconto che parla di resilienza, condivisione e legami universali.

24 aprile 2026

Terra Mia APS

Proiezione di un Film

Documentario dedicato all’inclusione

Un momento dedicato al linguaggio cinematografico, capace di narrate storie reali attraverso immagini e testimonianze.

29 maggio 2026

Gli Unicorni di Diana

Sulle mie spalle, dentro il mio cuore – Rinascere lungo il Cammino di Santiago

di Michele Bisceglia – Franco Di Mauro Editore

Il racconto di un cammino fisico e interiore, simbolo di rinascita e consapevolezza.

Un progetto per unire il territorio attraverso le storie

“Raccontami di Te” è più di una rassegna letteraria: è un percorso comunitario che mette al centro le persone e le loro esperienze. Ogni serata sarà un’occasione per confrontarsi su temi delicati e profondi, ascoltare voci autentiche e creare un dialogo tra cittadini, associazioni e autori.

La pluralità delle realtà coinvolte testimonia la volontà comune di costruire un territorio sempre più attento alla cultura, all’inclusione e alla crescita condivisa.