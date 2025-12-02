Avella, interventi sulla rete idrica: possibili disagi giovedì 4 dicembre

Il Comune di Avella informa la cittadinanza che giovedì 4, a partire dalle ore 7:00 e fino alle 12:00 circa – o comunque fino alla conclusione dei lavori – saranno effettuati interventi programmati sulla rete idrica comunale.

Le operazioni, necessarie per la manutenzione e il miglioramento del servizio, potrebbero comportare abbassamenti di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua nella zona bassa del paese.

In particolare, le aree interessate saranno:

• Via De Sanctis e aree limitrofe

• Zona Cooperative e aree limitrofe

Il ripristino del servizio avverrà non appena completati i lavori tecnici.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a adottare le precauzioni necessarie e si scusa per il disagio temporaneo.