AMOS PARTENIO: Prevenzione in rosa a Mercogliano per le giovanissime

Un pomeriggio, quello di ieri martedì 29 novembre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno per le più giovani. Questa l’iniziativa organizzata dall’associazione Amos Partenio con il patrocinio del comune di Mercogliano e la collaborazione della Misericordia del Partenio.

“La battaglia contro la violenza sulle donne inizia da te… Amati!”, questo il titolo dell’iniziativa che si è svolta presso la sede della Misericordia del Partenio a Mercogliano, dove sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite.

Tante le giovani donne che si sono sottoposte ai controlli con il senologo dottor Carlo Iannace che ha effettuato le visite senologiche e l’ecografista dottor Domenico Volino che ha eseguito quelle ecografiche.

L’Amos Partenio desidera ringraziare quanti hanno preso parte all’iniziativa, in particolare i medici per la loro disponibilità e le giovanissime pazienti che partecipando hanno dato grande esempio di responsabilità verso la propria salute. Un ringraziamento speciale al comune di Mercogliano, in particolare alla vicesindaco Stefania Di Nardo che ha fortemente voluto l’organizzazione degli ambulatori dedicati alle più giovani. Grazie alla Misericordia del Partenio e al presidente Luca De Angelis, per l’ospitalità e la collaborazione.