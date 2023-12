“ALTO IMPATTO” ALLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE: ARRESTATO UN 54ENNE ED IDENTIFICATE 388 PERSONE

Nella mattinata odierna, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, a seguito di un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, messo in atto sul perimetro esterno della Stazione FS di Napoli Centrale, hanno proceduto all’arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di un gambiano di 54 anni con precedenti di polizia, anche specifici, richiedente asilo.

In particolare, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, dopo aver notato nei giorni precedenti un andirivieni di persone che dalla Stazione di Napoli Centrale si dirigevano nei pressi di via Firenze, si sono appostati in quella zona ed hanno notato il prevenuto cedere qualcosa ad un altro soggetto in cambio di denaro.

I poliziotti, immediatamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i due sequestrando sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 5 stecche; inoltre, l’indagato è stato trovato in possesso di 50 euro, evidente provento dell’attività delittuosa posta in essere poc’anzi.

Su disposizione del PM di turno, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di attesa della locale Questura per essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, nel corso del servizio sono state identificate 388 persone identificate, di cui 52 con precedenti di polizia ed una denunciata all’A.G.