Altavilla Irpina (Av)- In paese arriva la macchina mangiaplastica.

di Andrea Squittieri

Sabato 14 ottobre, in Piazza Santa Barbara, alla presenza della cittadinanza e delle scolaresche, è stato inaugurato il nuovo dispositivo mangiaplastica interamente finanziato con fondi del Ministero della Transizione Ecologica. L’ eco-compattatore, realizzato da Garby Italia, ha il compito di coniugare sostenibilità ambientale e vantaggi per i cittadini: grazie alla raccolta di bottiglie in PET sarà possibile abbattere i costi di riciclo ed accedere ad un sistema di bonus diretti. Presentando alla macchina la propria tessera sanitaria,infatti, ognuno avrà la possibilità di ricevere, in cambio del conferimento dei rifiuti plastici, coupon da spendere presso le attività commerciali altavillesi che gratuitamente hanno aderito all’iniziativa. Il sistema digitale insito nel compattore per portare a termine le operazioni è estremamente efficace ed intuitivo. La costruzione della macchina mangiaplastica si inserisce nel più vasto piano comunale di miglioramento e differenziazione della raccolta dei rifiuti.