Nel Salernitano, ragazzo di 14 anni cade dal terrazzo: ricoverato in codice rosso

Momenti di forte apprensione questa mattina a Bellosguardo, nel Salernitano, dove un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terrazzo della propria abitazione riportando seri traumi agli arti inferiori.

L’incidente si è verificato intorno alle prime ore del giorno. Secondo quanto trapelato, il giovane sarebbe caduto da diversi metri d’altezza in circostanze ancora da chiarire. Alcuni residenti della zona, attirati dalle urla e da ciò che è accaduto subito dopo l’impatto al suolo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il 14enne e disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Roccadaspide. Qui il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari per valutare con precisione l’entità delle lesioni.

Da una prima ricostruzione sembra che la caduta sia avvenuta in maniera improvvisa e non risulti collegata a gesti volontari. Tuttavia, la dinamica resta da verificare: i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno raccogliendo elementi e testimonianze per stabilire cosa sia realmente accaduto.

Le condizioni del giovane sono considerate gravi, ma i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico.