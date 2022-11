ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 30 Novembre 2022

S. ANDREA AP. , S. DUCCIO

Settimana n. 48

Giorni dall’inizio dell’anno: 334/31

A Roma il sole sorge alle 07:18 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:43 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

Luna: 13.05 (lev.) 23.56 (tram.)

Luna: primo quarto alle ore 15.39.

Proverbio del giorno:

Per Sant’Andrea piglia il porco per la sèa (setola); se tu non lo puoi pigliare, fino a Natale lascialo andare.

Aforisma del giorno:

Non si dovrebbe parlare di corda in casa dell’impiccato. (Miguel de Cervantes y Saavedra)