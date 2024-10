S. EDVIGE, S. MARGHERITA A., S. GALLO

Settimana n. 42

Giorni dall’inizio dell’anno: 290/76

A Roma il sole sorge alle 06:25 e tramonta alle 17:26 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:42 e tramonta alle 17:34 (ora solare)

Luna: 4.52 (tram.) 16.54 (lev.)

Proverbio del giorno:

Da San Gallo ara il monte e semina la valle. Per San Gallo para via e non fai fallo.

Aforisma del giorno:

E’ meglio la piccola certezza che la grande bugia. (Leonardo)