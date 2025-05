ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 26 Maggio 2025

S. FILIPPO NERI

Settimana n. 22

Giorni dall’inizio dell’anno: 146/219

A Roma il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:33 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:59 (ora solare)

Luna: 3.39 (lev.) 19.18 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 2 – distanza: km. 359.035.

Proverbio del giorno:

Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco.

Aforisma del giorno:

Se soffri con rassegnazione al suo volere tu non l’offendi ma lo ami. E il tuo cuore avrà grande conforto se pensi che nell’ora del dolore Gesù stesso soffre in te e per te. Egli non ti ha abbandonato quando fuggivi da lui; perché dovrebbe abbandonarti ora che nel martirio dell’anima tua gli dai prove d’amore? (S. Pio da Pietrelcina)