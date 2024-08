S. DOMENICO CONF.

—————————-



Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 221/145

A Roma il sole sorge alle 05:12 e tramonta alle 19:19 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:16 e tramonta alle 19:40 (ora solare)

Luna: 8.56 (lev.) 21.11 (tram.)

Proverbio del giorno:

Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo.

Aforisma del giorno:

Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi (Buddha)