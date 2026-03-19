ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 19 Marzo 2026

S. GIUSEPPE

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Settimana n. 12

Giorni dall’inizio dell’anno: 78/287

A Roma il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 18:21 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:27 e tramonta alle 18:34 (ora solare)

Luna: 6.16 (lev.) 19.07 (tram.)

Luna nuova alle ore 02.26.

Proverbio del giorno:

Marzo umido, dolor di contadino.

Aforisma del giorno:

Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo. (Kant)