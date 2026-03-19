ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 19 Marzo 2026

S. GIUSEPPE
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Settimana n. 12
Giorni dall’inizio dell’anno: 78/287
A Roma il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 18:21 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:27 e tramonta alle 18:34 (ora solare)
Luna: 6.16 (lev.) 19.07 (tram.)
Luna nuova alle ore 02.26.
Proverbio del giorno:
Marzo umido, dolor di contadino.
Aforisma del giorno:
Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo. (Kant)