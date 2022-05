Allo Spazio Enel Partner di Mugnano del Cardinale, ecco la Cessione del Credito per Climatizzatori, Fotovoltaico, Caldaie e Solare Termico. Tutto quello che c’è da sapere

Spazio Enel raddoppia, dopa l’apertura della sede di Cimitile ha aperto anche a Mugnano del Cardinale in via Vittorio Emanuele 57. Ti aspettiamo nella nostra sede per proporti le migliori offerte che abbiamo riservato per Te. Nel frattempo ecco alcune informazioni importanti da conoscere.

Cos’è la Cessione del credito.

La Cessione del Credito consente ai Clienti Residenziali di cedere ad Enel X il credito relativo alla detrazione fiscale del 65% o del 50%. Il Cliente sostiene subito e solo la spesa relativa alla quota non incentivabile, versando solo il 35% o 50% dell’importo totale della fattura. Tutte le pratiche necessarie per la formalizzazione della cessione del credito sono a carico di Enel X.

Il Cliente può beneficiare della Cessione del Credito solo se ha i requisiti per chiedere la detrazione fiscale del 65% o 50% per interventi di Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione edilizia. Per beneficiare dell’incentivo fiscale il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni (c.d. bonifico parlante) o finanziando con noi l’intero importo.

Per il cliente cosa cambia?

Il Cliente versa solo il 35% o il 50% dell’importo totale della fattura e cede il credito del 65% o del 50% come forma di pagamento parziale a Enel X, anziché portare in detrazione il 65% o il 50% nei 10 anni successivi all’acquisto.

Per consentire questa operazione, il Cliente deve, unitamente alla firma del contratto, firmare anche il modulo di cessione del credito, comprensivo di delega a Enel X, e il modulo di Comunicazione Cessione del Credito. Tali ultimi documenti saranno inviati da Enel X all’Agenzia dell’Entrate.

Per quali prodotti Enel X posso beneficiare della Cessione del Credito?

I prodotti per i quali Enel X dà la possibilità al Cliente di beneficiare della Cessione del Credito sono Climatizzatori, Fotovoltaico, Caldaie e Solare Termico.

Climatizzatori

Il Cliente ha la possibilità di cedere la detrazione fiscale per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica (65%) o ristrutturazione edilizia (50%)1.

Il Cliente così beneficia subito del valore economico dell’incentivo fiscale, cedendolo in un’unica soluzione e sostenendo solo le spese della quota non incentivabile (35% o 50%).

Requisiti per richiedere la cessione del credito del 65% :

Impianto di riscaldamento autonomo : sostituzione totale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale già esistente (es. caldaia)

: sostituzione totale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale già esistente (es. caldaia) L’immobile, o l’ambiente in cui dovrà essere installato l’impianto, non deve essere riscaldato esclusivamente da fonti rinnovabili.

I mq del vano (o dei vani se multisplit) dove sarà installato l’impianto devono essere superiori al 20% dei mq totali della casa.

Requisiti per richiedere la cessione del credito del 50% :

La Ristrutturazione Edilizia 50% è sempre ammessa in caso di nuovo impianto o sostituzione di un impianto di climatizzazione sia in caso di riscaldamento autonomo che centralizzato. La pratica di ristrutturazione aperta NON è NECESSARIA. E’ rimesso a responsabilità del consumatore l’apertura della pratica di ristrutturazione (nei comuni ove ciò è obbligatorio).



Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Il Cliente ha la possibilità di cedere la detrazione fiscale per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica (50%)2.

Il Cliente così beneficia subito del valore dell’incentivo fiscale, cedendolo in un’unica soluzione ad Enel X e sostenendo solo le spese della quota non incentivabile (50%).

Caldaie

Il Cliente ha la possibilità di cedere la detrazione fiscale per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica (65% o 50%)1 per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a condensazione.

Il Cliente così beneficia subito del valore dell’incentivo fiscale, cedendolo in un’unica soluzione e sostenendo solo le spese della quota non incentivabile (35% o 50%).

Requisiti per richiedere la cessione del credito del 65%:

Sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente (caldaia, pompa di calore/impianto geotermico) con una nuova caldaia a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ≥ classe A

(caldaia, pompa di calore/impianto geotermico) con una nuova caldaia a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ≥ classe A acquisto contestuale di un sistema di termoregolazione evoluta (ossia un termostato / cronotermostato modulante )

) acquisto contestuale di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (termosifoni).

Requisiti per richiedere la cessione del credito del 50%:

Sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente (caldaia, pompa di calore/impianto geotermico) con una nuova caldaia a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ≥ classe A

(caldaia, pompa di calore/impianto geotermico) con una nuova caldaia a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ≥ classe A acquisto contestuale di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (termosifoni).

N.B.: Per le caldaie a camera aperta è possibile beneficiare della sola detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia per cui non è possibile richiedere la cessione del credito (anche in caso di acquisto di cronotermostato modulante). Per quanto riguarda le caldaie per la sola produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua), disponibili su questo sito, al momento non è possibile cedere il credito fiscale.

Solare Termico

Il Cliente ha la possibilità di cedere la detrazione fiscale per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica (65%)1.

Il Cliente così beneficia subito del valore dell’incentivo fiscale, cedendolo in un’unica soluzione e sostenendo solo le spese della quota non incentivabile (35%).

1 Legge di Bilancio 2018 e norme collegate, ENEA, Agenzia delle Entrate, DL Rilancio.

2 Ai sensi dell’art. 121 Decreto Legge 34/2020.

Grazie al Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019 n. 34), puoi ottenere importanti detrazioni fiscali o cedere i tuoi crediti di imposta ottenendo subito uno sconto del 65% sul prezzo del climatizzatore.

