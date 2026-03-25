Allerta meteo in Campania: venti forti e mare agitato dalla mezzanotte

Dalla mezzanotte scatta l’allerta meteo su tutta la Campania per venti forti e mare agitato. A comunicarlo è la Protezione Civile regionale, che ha diffuso un avviso valido fino alle 23:59 di domani, 26 marzo, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. Previsti venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche intense e condizioni di mare agitato, soprattutto lungo le coste maggiormente esposte, dove non si escludono possibili mareggiate.

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale e chiama in causa in particolare le amministrazioni comunali, invitate ad attivare tutte le misure necessarie per prevenire e limitare eventuali criticità. Tra le indicazioni principali, l’attenzione al verde pubblico e il controllo delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.

Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni: per il rischio idrogeologico l’allerta resta di livello verde. Resta comunque alta l’attenzione, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone più esposte ai venti, con l’invito alla prudenza per cittadini e operatori.