Fonderie Pisano, stop della Regione: Fico dice no all’AIA, “la salute viene prima di tutto”

La Regione Campania dice stop all’Autorizzazione Integrata Ambientale per le Fonderie Pisano. A comunicarlo è il governatore Roberto Fico, che ha motivato la decisione come un atto di responsabilità maturato dopo anni di criticità ambientali e in assenza di soluzioni sostenibili in grado di garantire la sicurezza dei cittadini. “La tutela della salute e dell’ambiente viene prima di ogni cosa”, ha dichiarato, sottolineando come il provvedimento sia il risultato di valutazioni tecniche rigorose e di un’istruttoria approfondita portata avanti dagli uffici regionali insieme all’assessora Claudia Pecoraro. Una scelta che si inserisce anche nel solco delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare dei residenti nelle aree interessate, richiamando le istituzioni al dovere di intervenire. Il governatore non ha nascosto le possibili ricadute sul piano occupazionale, assicurando però che la Regione accompagnerà questa fase con attenzione, mettendo in campo tutte le misure necessarie per tutelare i lavoratori e non lasciare indietro nessuno. Una posizione netta, dunque, che segna un punto fermo nella gestione della vicenda: difendere la salute dei cittadini e la qualità dei territori resta una priorità assoluta, su cui – ha ribadito Fico – non si torna indietro.