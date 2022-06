Alla Mondadori Bookstore di Avellino, l’ultimo lavoro di Assunta Sánzari Panza

Sarà presentato sabato 4 giugno, alle ore 18.30 presso il Mondadori Bookstore di Avellino, l’ultimo lavoro di Assunta Sánzari Panza, il libro di poesie “LUX (Nova ed Vetera), Robin edizioni. Il libro contiene oltre 30 scritti con le illustrazioni di Maura Ragazzini e rappresenta per la poetessa un autentico passaggio dalla prima alla seconda stagione. Nota per le sue performance in terra Irpinia, la poesia di Assunta Sánzari Panza è assolutamente “oggettual­e, materica, costant­emente sul crinale tra arte quale​ artificio e vita ma­rchiata a fuoco sulla carne viva. Non un verso, non una​ parola, non un fonema risulta estraneo al vissuto, benché sa­pientemente​ costruito, si direbbe fabbricato pietra su pietra, a partire dal lessico seletto­”, come scrive il professore Gualberto Alvino nella prefazione.

Nata a Castevenere (BN), Assunta Sánzari Panza vive in provincia di Avellino, dove svolge la professione di docente,e ha pubblicato testi poetici in riviste cartacee e in diversi siti letterari. È membro della giuria del Premio Internazionale Prata. Alla presentazione del libro interverranno, con l’autrice , Maria Consiglia Alvino,Ilenia D’Oria, Nello Fontanella. Le letture saranno a cura di Gualberto Alvino. Modera Leonardo Festa.

