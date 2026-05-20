Elezioni comunali, questa sera il comizio pubblico di “Quadrelle Futura”

QUADRELLE – Prosegue la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Questa sera, alle ore 20:30, la lista “Quadrelle Futura” terrà un pubblico comizio in Via Roma per incontrare cittadini ed elettori.
Nel corso della serata prenderanno la parola i candidati al Consiglio Comunale Salvatore Capriglione, Felice Angelo Conte, Paola Napolitano, Anna Schettino e Antonio Spizuoco, che illustreranno idee, programmi e proposte della lista per il futuro del paese.
A chiudere il comizio sarà il candidato sindaco Carmine Isola, che presenterà i punti principali del progetto amministrativo di “Quadrelle Futura” in vista dell’appuntamento elettorale.
L’incontro rappresenterà un momento di confronto diretto con la cittadinanza sui temi legati allo sviluppo del territorio, ai servizi e alle prospettive future della comunità quadrellese.