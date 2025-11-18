Alaia nel Cuore d’Irpinia: tappa a Cesinali al Teatro d’Europa

La locandina dell’iniziativa – caratterizzata da uno sfondo paesaggistico aereo, colori vivaci e il nome di Enzo Alaia in evidenza – annuncia la nuova tappa del viaggio nel Cuore d’Irpinia, in programma a Cesinali, mercoledì 19 novembre alle 17:30, presso il Teatro d’Europa.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e ascolto con le comunità di:

• Aiello del Sabato

• Cesinali

• San Michele di Serino

• Santa Lucia di Serino

• Santo Stefano del Sole

• Serino

Si tratta di un territorio unito da una forte identità, da un radicato senso di appartenenza e da una lunga tradizione di impegno civico. Ogni incontro del percorso conferma quanto sia fondamentale mantenere un dialogo diretto con i cittadini, raccogliere esigenze, condividere idee e costruire insieme una visione di sviluppo che metta al centro le realtà locali.

La scelta del Teatro d’Europa come luogo dell’incontro aggiunge ulteriore valore all’iniziativa: uno spazio simbolico, da sempre punto di riferimento culturale e luogo di partecipazione per la comunità. Un ambiente ideale per dare voce al territorio e creare un confronto costruttivo tra cittadini e amministratori.

Il viaggio nel Cuore d’Irpinia prosegue così, paese dopo paese, passo dopo passo, con l’obiettivo di rinsaldare i legami con le comunità e rafforzare un percorso condiviso di ascolto e partecipazione.