Atripalda (AV) – “Liceali per un giorno”: l’Istituto De Caprariis apre le porte agli studenti delle scuole medie.

Tre mattinate dedicate all’orientamento e alla scoperta del mondo del liceo: martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28 novembre 2025, dalle 8:00 alle 13:00, l’Istituto Superiore “De Caprariis” di Atripalda accoglierà gli studenti delle scuole medie per l’iniziativa “Liceali per un giorno”. Un’occasione pensata per permettere ai più giovani di vivere in anticipo l’esperienza della vita liceale, attraverso laboratori, incontri e attività guidate dai docenti dell’istituto. La giornata si rivolge ai ragazzi curiosi di conoscere da vicino l’ambiente scolastico che li attende al termine del ciclo di studi: una vera e propria immersione tra scienza, matematica, creatività, lingue e nuove tecnologie. Il programma propone cinque percorsi tematici, ciascuno pensato per far emergere il lato più coinvolgente e sorprendente delle discipline liceali. Si parte con “ScienziAmo”, laboratorio in cui l’amore per le Scienze prende forma attraverso esperimenti e dimostrazioni pratiche a cura delle prof.sse F. Cardinale e V. Varone. A seguire, spazio ai numeri con “La matematica diventa arte… e la fisica sorprende!”, attività ideata dai proff. F. Dell’Anno, V. Maietta e A. Mastroberardino: proporzioni, simmetrie ed esperimenti verranno presentati in modo creativo per mostrare come la scienza possa diventare affascinante e accessibile. Non mancheranno poi le tecnologie del futuro con “Il futuro a portata di… Nao!”, dove i proff. G. Rocco e A. Vasco guideranno gli studenti tra robotica e ambienti intelligenti. Per gli appassionati di cultura classica, il laboratorio “Ludus in fabula” offrirà un gioco linguistico alla scoperta del latino, coordinato dalle proff.sse M. C. Alvino, G. Ammaturo e D. Renzulli. Infine, le lingue moderne saranno protagoniste di “Hello! Hallo! ¡Hola!”, un percorso dinamico curato dalle proff.sse C. Lutz, S. Muollo e A. Roca. Per partecipare è possibile prenotarsi tramite QR code o contattare la scuola all’indirizzo e-mail dedicato. L’iniziativa conferma la volontà dell’Istituto De Caprariis di offrire ai giovani un orientamento concreto e stimolante, capace di accompagnarli nella scelta del loro futuro percorso di studi. (Andrea Squittieri)