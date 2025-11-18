Compleanno oltreoceano: la comunità irpina saluta Ersilia Sibilia Kroodey da Ospedaletto d’Alpinolo agli Stati Uniti

Ospedaletto d’Alpinolo – Una storia di affetti che resistono al tempo e alla distanza, quella che oggi unisce idealmente l’Irpinia al New Jersey, per festeggiare il compleanno di Ersilia Sibilia Kroodey, originaria di Ospedaletto d’Alpinolo e da anni residente ad Hawthorne, negli Stati Uniti.

Ersilia, figlia di Francesco Giuseppe Sibilia, ricordato con grande affetto dai compaesani e dai familiari, rappresenta per tutti un esempio di umiltà, bontà, onestà e sincerità. Qualità che ne hanno contraddistinto la vita, sia in Irpinia che nella sua nuova casa oltreoceano.

In occasione del suo compleanno, arriva un messaggio speciale che attraversa l’Atlantico per abbracciarla simbolicamente:

“Nonostante la distanza che ci separa, i nostri cuori sono sempre vicini. Oggi festeggiamo te, Ersilia, una persona dal cuore grande e autentico. Ti vogliamo bene e ti siamo accanto in questo giorno importante.”

A firmare il caloroso augurio sono tutti coloro che la portano nel cuore:

Giuseppe, Rosetta, Rosalba, Virginia, Ilenia, Carmen Casoria, insieme a Vito, Angelo, Virgilio e ai piccoli Antonio, Giulia e Greta.

Un abbraccio grande e sincero raggiunge quindi Ersilia nel New Jersey, per farle sentire la presenza e l’amore della sua terra d’origine e della sua famiglia, che oggi brinda alla sua vita e alla sua felicità.

Buon compleanno Ersilia Sibilia Kroodey!