Al Prof. Carmine Montella di Baiano il Prestigioso “Premio Binews 2023”

La città di Baiano si veste di orgoglio e celebrazione in onore del rinomato scrittore, giornalista e poliedrico artista, il Prof. Carmine Montella. Nato il 6 luglio 1950, Montella è tra i premiati della X edizione del prestigioso Premio Binews 2023, un riconoscimento meritato per la sua eccezionale dedizione al mondo della cultura e della letteratura.

La lista delle sue realizzazioni è impressionante e abbraccia un vasto spettro di discipline. Laureato in materie letterarie, Montella è noto non solo come scrittore, ma anche come vignettista, webmaster, fotoreporter, archivista fotografico, poeta, commediografo e scenografo. La sua poliedricità si riflette nella varietà dei suoi contributi artistici.

Tra le sue opere letterarie più significative spiccano titoli come “Don Pasquale, Sindaco,” “I treni della vita,” “Un paradiso sulla terra,” e molti altri che compongono un ricco e variegato panorama narrativo. La sua dedizione alla promozione della cultura locale è evidente anche attraverso la sua organizzazione di due edizioni del premio letterario “Gli Indimenticabili,” contribuendo così a valorizzare la creatività e l’arte nella comunità.

Il Premio Speciale della Federazione delle Associazioni Culturali Europee conferito alla sua opera “Don Andrea Maria Ferrara – Parroco” è la testimonianza di come il Prof. Montella abbia raggiunto riconoscimenti a livello internazionale. Nella stessa edizione del Premio letterario internazionale “Veritas Splendor,” ha ottenuto anche il Terzo Premio Assoluto per la poesia “Uomini di colori nei campi di pomodori.”

Montella non si limita alla scrittura, estendendo il suo talento anche alla creazione di vignette, contributi giornalistici su vari giornali locali, e alla gestione di diversi siti web che promuovono la cultura, la storia e il territorio di Baiano. Con oltre CENTO video e 250 album fotografici pubblicati, il suo impegno nel documentare e condividere gli eventi e le bellezze del luogo è innegabile.

Partecipando a eventi poetici in molte città della Campania e oltre, il Prof. Montella non solo promuove la sua arte, ma si impegna a diffondere la storia e le tradizioni di Baiano, contribuendo così alla crescita culturale e al riconoscimento della sua comunità. Il Premio Binews 2023 è dunque un tributo meritato a un individuo straordinario che continua a illuminare il mondo con la sua creatività e dedizione. La premiazione il 30 dicembre 2023 alle ore 20,30 presso il teatro Colosseo di Baiano.