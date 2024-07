Agronomi Avellino – Convegno su Bandi 2024 Csr 2023-2027 – Intervento Srd03. Appuntamento a Collina Liguorini ore 15.30

Ad aprire i lavori il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Al convegno interverranno Addolorata Ruocco (dirigente Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Regione Campania), Maria Passari (dirigente Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Campania) e Michele Corbosiero (responsabile intervento SRD03 CSR 2023-2027 Regione Campania).

“L’intervento SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole del CSR Campania 2023-2027, mira ad incentivare gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali”, spiega il presidente Castelluccio. Che aggiunge: “L’intervento è molto atteso e sulla scorta dello storico della vecchia programmazione PSR 2014-2020, vedrà sicuramente l’esaurimento delle risorse economiche a disposizione.

Il nuovo intervento concorrerà al conseguimento degli importanti Obiettivi Specifici (OS) della Politica agricola comune (PAC) 23-27.

Nello specifico – evidenzia Castelluccio – si prefigge il raggiungimento degli obiettivi: OS2 che punta a migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività dell’azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione e l’obiettivo OS8 che invece punta a promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile”, conclude Castelluccio.