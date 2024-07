Incidente tra Auto e Moto a Casamarciano: Due Giovani di Avella in Ospedale

Questa mattina, intorno alle 12:30, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto sulla Nazionale delle Puglie a Casamarciano. Una Fiat Panda, che stava per svoltare presso un distributore di benzina, si è scontrata con una moto in arrivo. L’impatto ha scaraventato i due giovani motociclisti, un uomo e una donna poco più che maggiorenni di Avella, nel terreno adiacente alla strada.

I due ragazzi sono rimasti feriti, ma fortunatamente non gravemente. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per prestare i primi soccorsi, allertati dagli automobilisti di passaggio, mentre la Polizia Stradale del Commissariato di Nola ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. I giovani sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola per ulteriori accertamenti e cure.