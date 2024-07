Due incendi di auto sull’Autostrada A16: Vigili del Fuoco di Avellino intervengono e mettono in sicurezza l’area

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di ieri 8 luglio e la notte scorsa sono stati chiamati ad intervenire sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, per due incendi che hanno visto coinvolte altrettante auto in transito nel nostro territorio. Il primo si è verificato di notte al Km. 38,500 nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione Canosa, e ha visto la squadra intervenuta spegnere e mettere in sicurezza l’intera area. Il secondo si è verificato al Km. 40,900 nel territorio del comune di Mercogliano sempre in direzione Canosa, e anche in questo caso i Vigili del Fuoco della sede centrale di Avellino hanno spento le fiamme ed evitato che le stesse potessero propagarsi alle sterpaglie a bordo strada. In entrambi i casi le persone presenti a bordo dei veicoli coinvolti non hanno subito conseguenze ma solo un inevitabile spavento.