Adeguamento sismico e miglioramento del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino, ok al progetto da 13 milioni di euro. Il presidente Buonopane: “Un altro tassello della nostra programmazione”

Il progetto della Provincia di Avellino, relativo all’adeguamento sismico e miglioramento della classe energetica del Liceo Scientifico “Mancini”, con sede in via de Conciliis nel capoluogo, è stato inserito tra i piani finanziabili di “Scuola Viva in cantiere” della Regione Campania.

L’investimento complessivo programmato è pari a 13.156.402,00euro.

“Ora dobbiamo completare come Provincia tutto l’iter progettuale per incassare i fondi e avviare l’importante intervento – dichiara il presidente Rizieri Buonopane – E’ questa l’occasione per ribadire che l’edilizia scolastica ha sempre rappresentato una delle priorità del mio mandato. I cantieri avviati e quelli che a breve dovrebbero cominciare dimostrano questa attenzione. L’Ente ha messo in piedi un programma generale di messa in sicurezza e miglioramento degli edifici scolastici e di realizzazione delle palestre. Un piano, al netto della nuova opportunità del liceo Mancini, da oltre 42 milioni di euro. La Provincia ha saputo cogliere tutte le occasioni di finanziamento, a cominciare da quelle del Pnrr”.

Il progetto per l’adeguamento del Liceo “Mancini” di Avellino ha registrato il terzo maggiore punteggio, dopo quelli dei Comuni di Montella e di Calitri, tra le 27 proposte provenienti dall’intera regione.