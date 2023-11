Altavilla Irpina (AV)- I NAS sequestrano la mensa scolastica dell’asilo.

I Nuclei Antisofisticazione e Sanitá (NAS) di Salerno e il personale medico dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino hanno adottato soluzioni drastiche nei confronti della mensa dell’asilo comunale di Altavilla Irpina. Pare siano state riscontrate in loco carenze igienico-sanitarie e scarsa qualità degli alimenti, che hanno portato al sequestro della mensa e allo stop del servizio di ristorazione per i giovanissimi scolari. La notizia, circolata rapidamente sui social, ha giá suscitato forti reazioni tra la comunità altavillese e in particolare tra i genitori, estremamente sorpresi dall’accaduto. La situazione è attualmente in via di sviluppo. (A.S.)