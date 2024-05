Acqua, rifiuti, parchi. L’Irpinia sostenibile è il titolo dell’incontro promosso dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino in programma per domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 18.00 presso la sede provinciale del Pd in via Tagliamento ad Avellino.

Dopo l’introduzione affidata a Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, interverrà Fulvio Bonavitacola, vice presidente con delega all’Ambiente della giunta regionale della Campania.