A Moschiano cresce l’attesa per il battesimo della nuova Moschiano Race Marathon

Nonostante qualche piccola difficoltà, procede a pieno ritmo l’allestimento e la preparazione della Moschiano Race Marathon che, per questa edizione, vedrà un imponente sforzo organizzativo da parte della Moschiano Mtb Adventure.

Con la validità di quarta prova del Giro della Campania Off Road e di campionato regionale, quella di domenica 26 giugno sarà una giornata che promette divertimento sicuro nello scenario del Vallo di Lauro tra natura e il calore dell’ospitalità della gente di Moschiano che attende con fervore lo svolgimento dell’evento.

Sia il percorso marathon di 63 chilometri che la granfondo di 37 chilometri si snodano lungo i sentieri dei monti di Santa Cristina e Pizzone fondo compatto con ottima tenuta anche in caso di pioggia con 2 punti di ristoro per il corto e tre per il lungo.

“Sarà una grande manifestazione sentita da tutti – è il commento di Gianluca Romano -. Con il salto a gara marathon per l’assegnazione del titolo regionale, è stato studiato ad hoc un tracciato spettacolare che si snoda sulle più belle montagne caratteristiche del posto con il giusto grado di difficoltà, tecnica e impegno. Ci saranno ricchi premi di categoria con oggetti di gioielleria e non semplici coppe o targhe, in più allestiremo un ricco pasta party con le specialità nostrane e birra alla spina tutto offerto dalla nostra società”.

adsense – Responsive – Post Articolo