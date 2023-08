A MONTEFALCONE IN VALFORTORE LA 1^ FINALE REGIONALE DI MISS GRAND ITALY

MONTEFALCONE DI VALFORTORE – Domenica 13 agosto il tour mondiale di Miss Grand International fa tappa nella splendida cittadina di Montefalcone di Valfortore, per la prima finale regionale del tour campano organizzato da Franco Capasso. Miss GrandInternational, nato nel 2013 in Thailandia, è il concorso di bellezza più premiato al mondo con ben 11 Global Beauties Award e vincitore del premio come miglior concorso mondiale per 3 anni di seguito. In Italia il tour è gestito dal sannita Giuseppe Puzio che nel 2019 ha portato in Italia questo prestigioso brand presente in circa 90 nazioni e con 10 milioni di followers sui social.

Ospiti speciali della tappa di Montefalcone di Valfortore, ci sarà la bellissima modella Mila Suarez, personaggio noto del mondo della tv, Andrea Zanettin la Miss Grand Italy 2023, che rappresenterà l’Italia ad Ottobre in Vietnam, e la tiktoker Nunzia Rinaldi (1 milione di follower). Il pubblico, inoltre, sarà allietato dalla simpatia di Gianni Marino di Made in Sud e dalla bellissima voce dei cantanti Ciro Marra, Franco Manna, Salvatore Minopoli con Francesco Liuzzi e Genny Nugnes e dagli splendidi balli della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio. Le coreografie saranno curate dalla modella professionista Rosanna Giaquinto. Domenica scopriremo, quindi, la prima finalista nazionale campana 2024 di Miss Grand International.