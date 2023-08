Mugnano – Festeggiamenti solenni per Santa Filomena

Oggi ricorre l’anniversario della Traslazione del Sacro Corpo di Santa Filomena avvenuto il 10 agosto 1805. Le campane a festa e l’inno alla Santina hanno inaugurato i solenni festeggiamenti. Stamane alle 10, il Rettore don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa, concelebrata da don Carlo, don Justine e don Benedetto. Oggi dalle 16.30 alle 17.30 ci sarà l’ora di Adorazione in lingua inglese. Questa sera alle 19 la Santa Messa sarà officiata dal parroco di Cimitile don Giovanni De Riggi. Tanti i fedeli che in queste ore si stanno recando al Santuario per rendere omaggio alla Principessina del Paradiso. (L.C.).