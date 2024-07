A Castel San Lorenzo terza edizione di “Notte di Mezza Estate” l’1 e 2 agosto 2024.

L’evento si terrà l’1 e il 2 agosto e promette grandi sorprese e divertimento per tutte le età.

Tutto è pronto a Castel San Lorenzo per la seconda edizione della “Notte di Mezza Estate”, che si terrà nei giorni 1 e 2 agosto 2024. Dopo il grande successo dell’edizione 2023, l’evento ritorna con tante novità, pronto a sorprendere i visitatori con una varietà di attività, spettacoli e degustazioni enogastronomiche. Organizzato dalla Nova Pro Loco Castellese, che vanta uno staff tutto al femminile, l’evento trasformerà il corso principale del comune in un luogo magico, perfetto per scattare selfie memorabili. Il vino, un’eccellenza di Castel San Lorenzo che, con il suo colore e profumo inconfondibili, sarà il fiore all’occhiello della manifestazione. La “Notte di Mezza Estate” offrirà un programma ricco e variegato, pensato per accontentare tutti i gusti.

Si parte l’1 agosto alle ore 20:00 con lo spettacolo di majorette; alle ore 20:30 l’apertura della serata con l’artista Lone Inthestrumental Pasquale Barlotti; alle ore 21:00 La Notte delle Favole “C’era una volta” con le principesse Disney; a seguire, alle ore 23:00, l’artista Marione con “La cumbia della fame”; e per chiudere, alle ore 00:30, la chiusura della serata con Lone Inthestrumental Pasquale Barlotti.

La seconda serata, del 2 agosto, parte alle ore 21:00 con il grande spettacolo di Murga Los Espositos – Figli di Partenope; a seguire, alle ore 22:30, i Sibbengasunamo; e per chiudere, alle ore 00:30, DJ Remus. La serata sarà allietata dalla musica itinerante dei Val Calore.

Luisa Sabetta, presidente della Nova Pro Loco Castellese, ha dichiarato: “Dopo il successo dello scorso anno, che ha portato tante persone nel nostro paese, quest’anno abbiamo ritenuto opportuno portare questa festa a un livello ancora più alto. L’offerta artistica è aumentata, con gruppi musicali per tutte le età, musica popolare e la grande novità della presenza delle principesse delle favole. Gli ospiti potranno degustare le nostre eccellenze enogastronomiche. Ci saranno stand enogastronomici, artigianato e tanti artigiani che hanno accettato il nostro invito. Il programma è stato pensato per divertire tutti e accontentare tutti i gusti, con enogastronomia della tradizione contadina, un luna park, mercatini dell’artigianato e tanti artisti di strada.”

Le donne della Nova Pro Loco Castellese hanno aggiunto: “Tante le sorprese che saranno svelate solo durante l’evento, ma sicuramente non mancherà il re delle tavole castellesi, il vino, che per l’occasione si potrà degustare anche con le percoche.”

Il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, si è congratulato con le organizzatrici: “Alle donne della Nova Pro Loco Castellese va il plauso dell’intera amministrazione comunale, perché si prodigano tanto per allietare l’estate della nostra comunità e ci riescono al meglio. Invito tutti a raggiungere Castel San Lorenzo dall’1 al 2 agosto per partecipare al grande evento ‘Notte di Mezza Estate’.”

L’evento non sarà solo una celebrazione della cultura e dell’arte, ma anche un’opportunità per valorizzare le eccellenze locali. Gli stand enogastronomici offriranno il meglio della tradizione culinaria contadina, mentre il luna park e i mercatini dell’artigianato offriranno divertimento e shopping per tutte le età. Inoltre, il vino di Castel San Lorenzo sarà protagonista assoluto con degustazioni che metteranno in risalto le sue qualità uniche. Gli ospiti potranno apprezzare anche le percoche, un abbinamento tradizionale che esalta il gusto del vino locale.

L’appuntamento è sul corso principale di Castel San Lorenzo, in via Roma, l’1 e il 2 agosto per vivere una “Notte di Mezza Estate” indimenticabile. Grazie all’impegno della Nova Pro Loco Castellese e al supporto dell’amministrazione comunale, questa edizione si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente, pronta a confermarsi come un evento di punta dell’estate 2024.