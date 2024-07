Sperone (AV): Interruzione notturna dell’erogazione idrica dal 31 luglio al 10 agosto 2024.

In risposta alla persistente siccità e al continuo assorbimento idrico, l’Amministrazione Comunale di Sperone ha annunciato una misura precauzionale per ottimizzare l’erogazione dell’acqua e preservare l’uso delle pompe sommerse del pozzo situato in Via dei Funari.

Dal 31 luglio al 10 agosto 2024, l’erogazione di acqua potabile sarà sospesa durante le ore notturne, precisamente dalle 00:30 alle 05:30 del mattino. Questa misura, adottata con l’obiettivo di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, potrebbe essere prorogata in caso di necessità.

L’A.C. invita tutta la cittadinanza a collaborare, prestando particolare attenzione a evitare sprechi di acqua. La situazione attuale richiede un uso consapevole e responsabile delle risorse idriche, specialmente in un periodo critico come quello estivo.

I residenti sono esortati a pianificare l’uso dell’acqua potabile durante le ore diurne e a prendere tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo gli inconvenienti legati all’interruzione notturna del servizio.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di gestione sostenibile delle risorse naturali, un tema di crescente importanza a fronte delle variazioni climatiche e delle sfide ambientali che interessano sempre più comunità a livello globale.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti sulla situazione, i cittadini possono consultare il sito web del Comune di Sperone o contattare direttamente gli uffici competenti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia in anticipo tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione, confidando nel contributo di ciascuno per