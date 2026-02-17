Meteo Irpinia, tregua breve: sole al mattino, poi tornano nubi e piogge dalla sera

Le condizioni atmosferiche sull’Irpinia hanno mostrato un temporaneo miglioramento nel corso della giornata odierna, ma la stabilità sarà di breve durata. Nelle prossime ore torneranno infatti a interessare il territorio le umide correnti di libeccio, segnale di un nuovo peggioramento del tempo atteso tra il pomeriggio e la sera.

Previsioni per mercoledì 18 febbraio 2026

La giornata si aprirà con condizioni inizialmente soleggiate, ma già dalla tarda mattinata è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali della provincia.

Tra il pomeriggio e le ore serali sono attese locali precipitazioni, più probabili lungo i rilievi del Partenio e dei Monti Picentini, dove gli addensamenti nuvolosi risulteranno più consistenti.

Al primo mattino non si escludono gelate nelle aree interne e vallive, accompagnate da temporanee riduzioni della visibilità dovute a foschie o banchi di nebbia.

Le temperature registreranno un lieve calo nei valori minimi, mentre le massime resteranno sostanzialmente stazionarie. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali, generalmente deboli o moderati.

In sintesi, la giornata sarà caratterizzata da una prima parte stabile e luminosa, seguita da un graduale peggioramento con nubi in aumento e fenomeni sparsi, soprattutto nelle zone montuose.