A Brusciano due giorni dedicati alle donne: convegno e flash mob con diversi artisti, ospite anche l’attrice Rosalia Porcaro

Brusciano. Due giorni dedicati alle donne con un convegno al quale prendere parte, fra gli altri, l’attrice Rosalia Porcaro e un flashmob con ballerini e artisti. Due giorni, lunedì 7 e martedì’ 8 marzo, per dare luce e attenzione a chi ne ha spesso troppo poca. Appuntamenti fortemente voluti dal sindaco di Brusciano Giacomo Romano, dalla sua giunta ed in particolare dagli assessori Monica Cito e Giuseppina Liberti in collaborazione con artisti e associazioni del territorio (Mila Maraniello costume body painting, fotografie e video riprese Sebastiano Sposito, ArteSia, associazione Cristo Rivelato, Iolanda Egizio per il volo dei colombi, La casa di Pat, Mithril Art, Clelia Cortini, Sa.Ma, Obiettivo famiglia, Feder Casalinghe e Insieme si Può).

“Brusciano è donna”, spiega il sindaco Giacomo Romano, “ e lo è nei fatti concreti, lo si vede dalla scelta della mia giunta, da come è composto il consiglio comunale, dalla elezione di una presidente alla guida dell’assise cittadina, ma non soltanto lo è con tutta una serie di iniziative che non si esauriscono nella giornata internazionale dedicata alle donna, 8 marzo, ma con una riflessione a tappe dove si mette al centro del dibattito ogni aspetto dell’animo femminile per riportare l’attenzione sul fatto che la donna subisce ancora troppe prevaricazioni, troppe distanze, troppe violenze. Noi vogliamo fare un percorso proprio su questa strada perché questi fenomeni diventino un lontanissimo ricordo”.

Concordi con Romano, i suoi assessori promotori delle due iniziative. “Parlare delle donne, delle gravi difficoltà che ancora vive, in ogni ambito, dei diritti negati, della fatica che fa per affermarsi come individuo “libero”, delle violenze e le mortificazioni che ancora subisce, è importante e necessario”, commenta l’assessore Monica Cito, “Lo abbiamo fatto nelle scuole con i ragazzi perché è da lì che deve partire la rivoluzione culturale. Lo faremo per strada, tra la gente per portare il grido di dolore di tutte quelle donne che più non hanno voce”. E conclude l’assessore Giuseppina Liberti: “Le nostre comunità, le nostre istituzioni sono state caratterizzate dal contributo creativo e fondativo delle donne. Sono state necessarie tenacia e forte impegno per superare le discriminazioni, per rimuovere gli ostacoli all’ingresso delle donne nella vita pubblica, per ridurre le disparità nel mondo del lavoro, nell’accesso ai servizi, nella vita familiare. Persistono barriere da superare e squilibri da colmare, ma abbiamo sempre nuove prove di come le pari opportunità delle donne costituiscano uno degli antidoti più forti alle chiusure oligarchiche, all’immobilismo sociale, alle diseguaglianze economiche. Il nostro impegno comincia da qui”.

Di seguito il programma completo delle due giornate:

Lunedì 7 marzo 2022 presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano sita in via Cucca n.79 in occasione della giornata internazionale della donna si svolgerà l’incontro “Storie di Donne e di Rinascita”

Saluti:

– Avv. Giacomo Romano Sindaco del Comune di Brusciano (Na)

– Assessore Pari opportunità Comune di Brusciano Giuseppina Liberti.

Interventi:

Ing. Ada Minieri “La professione d’ingegnere in ottica di genere”

Avv. Michela Rega – Presidente Camera civile di Nola “ I diritti delle donne. Una parità ambigua “

Attrice: Rosalia Porcaro “ Amore malato “

Modera: Renato Grimaldi Presidente F.O.R.M.I.T Formazione Italiana

Martedì 8 marzo, il grido di dolore di tutte quelle donne che più non hanno voce, sarà lanciato dalle rappresentanti del mondo dell’associazionismo bruscianese e dell’amministrazione comunale attraverso il FLash mob “la forza delle donne”

Partenza ore 10, via Borsellino

Ore 11, via Cucca

Ore 11:30 piazzetta antistante la casa Comunale, l’artista internazionale, Slobodanka Ciric si esibirà nella performance “Sotto il segno del rosso Brusciano”

Ore 12:00 gli alunni della scuola secondaria dell’istituto De Filippo De Ruggiero, presenteranno i lavori realizzati sul tema, con i docenti, attraverso lettura di testi, monologhi e poesie ispirati alla donna

A seguire, Prima edizione del premio

“La forza delle donne”

L’amministrazione conferirà un premio ad una donna che ha saputo distinguersi per forza, coraggio e resilienza, per l’alto valore sociale e l’Impegno a servizio della collettività.

ore 17:00 Perfomance artistica Slobodanka Ciric piazzetta antistante Casa Comunale

ore 18:30 “IO DONNA” confronto e riflessione sul tema delle donne presso LA CASA DI PAT ( VIA SEMMOLA

