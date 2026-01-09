Weekend a Napoli, tra teatro, musica, mostre e magia: tutti gli eventi da venerdì 9 a domenica 11 gennaio

Napoli si prepara a vivere un fine settimana ricchissimo di appuntamenti culturali e di spettacolo. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, la città (e i dintorni) offre un calendario variegato che spazia dal teatro alla musica, dalle mostre d’arte alle esperienze immersive, coinvolgendo alcuni dei luoghi più rappresentativi del panorama culturale partenopeo.

Tra i protagonisti del weekend c’è Maurizio de Giovanni, in scena al Nest insieme a Marco Zurzolo con Passione, un progetto che intreccia parole e musica in un viaggio intenso nella storia della canzone napoletana. Lo spettacolo, in programma sabato sera e domenica pomeriggio, racconta autori, epoche e sentimenti che hanno reso immortale il patrimonio musicale della città.

Sabato sera spazio anche all’arte vissuta in forma originale con “Monteoliveto. Riflessi d’arte”, la visita guidata teatralizzata firmata NarteA al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi. Un percorso che unisce narrazione storica e performance attoriale, restituendo al pubblico non solo la bellezza dei luoghi ma anche la loro anima più profonda.

La comicità trova ampio spazio nei teatri cittadini. Al New Teatro Troisi continua Bombask! di Gigi & Ross, uno spettacolo che celebra venticinque anni di carriera del duo tra sketch, musica e ironia. Al Teatro Diana arriva invece Alessandro Siani con Fake News – Live Tour, un nuovo monologo che affronta con ritmo serrato e sarcasmo il tema dell’informazione e della realtà contemporanea. Al Teatro Acacia, Vincenzo Comunale porta in scena Prima Pagina, uno stand-up show che segna il ritorno a Napoli dopo il successo televisivo.

Grande attesa anche per Sal Da Vinci, protagonista al Teatro Augusteo con Dalla parte del cuore, uno spettacolo che mescola musica, racconto ed emozione, confermando il forte legame dell’artista con il pubblico napoletano.

Tra gli eventi più suggestivi del weekend spicca l’appuntamento a Villa di Donato, dove torna la tradizione del presepe in una forma inedita: Il Mistero di Pasqua, ispirato all’arte del Seicento e arricchito dai tableaux vivants del Ludovica Rambelli Teatro. Una messa in scena che fonde arte figurativa e performance dal vivo all’interno dello storico Salone degli Affreschi.

Spazio anche alla magia e allo stupore con Jey Lillo, per la prima volta al Palapartenope, protagonista dello show-evento Da una strada a una stella, pensato per coinvolgere migliaia di spettatori in un’esperienza immersiva senza precedenti.

Sul fronte culturale, restano visitabili importanti mostre. A Palazzo Reale, fino al 25 gennaio, Totò e la sua Napoli celebra il legame indissolubile tra il Principe della risata e la sua città. Alle Gallerie d’Italia – Napoli, la mostra Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento racconta il ruolo femminile nelle arti del XVII secolo attraverso opere provenienti da prestigiose collezioni internazionali.

Infine, per chi ama le contaminazioni, sabato sera al Real Museo di Mineralogia va in scena Jazz al Museo, un incontro tra musica e scienza con i Quartieri Jazz, mentre alla Galleria Toledo torna Insalata con dita con Andrea Kaemmerle, uno spettacolo ironico e provocatorio che invita a riflettere sui concetti di bene, male e felicità.

Un fine settimana intenso e variegato, capace di soddisfare gusti diversi e confermare Napoli come una delle città più vive e creative del panorama culturale italiano.