50 MLN DI EURO ALL’AGRICOLTURA, AMORE: BOCCATA D’OSSIGENO PER GLI IMPRENDITORI

– L’annuncio del Governatore Vincenzo de Luca sullo stanziamento di un fondo da 50 milioni di euro extra Psr per supportare gli investimenti delle imprese trova il pieno supporto della Cia Campania. Il presidente Raffaele Amore plaude alla misura varata dalla Regione e guarda con fiducia al rafforzamento del tessuto produttivo e imprenditoriale.

La Regione Campania ha recuperato risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere le imprese agricole campane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020. A breve sarà pubblicato un avviso rivolto a tali imprese compatibile con le norme europee che regolano queste tipologie di finanziamento.

Il Presidente Amore accoglie con favore la misura, che impegna la Regione con un piano di investimenti pari a 50 milioni di euro con fondi extra PSR della nuova programmazione unitaria, per sostenere gli investimenti delle imprese che non avevano poi trovato copertura finanziaria per

completare il progetto.

“In questo modo si consente a tanti imprenditori di completare il progetto, inaugurare una vera stagione innovativa, in termini di produzione e metodi applicati, e soprattutto si scongiura il rischio di abbandonare gli sforzi compiuti, o peggio, di affidarsi ad altre strade” commenta.