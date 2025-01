Il Ministro Urso in Irpinia il 27 gennaio: incontro con la comunità presso il Circolo “Enea Franza” di Ariano Irpino

Ariano Irpino (AV) – Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà presente in Irpinia il prossimo 27 gennaio 2024, alle ore 12:00. Dopo un incontro istituzionale, il Ministro sarà accolto dalla comunità locale presso il Circolo “Enea Franza” di Ariano Irpino, in un evento organizzato da Fratelli d’Italia (FdI).

Un momento di confronto per il territorio

L’incontro rappresenta un’importante occasione per riunire dirigenti, iscritti e simpatizzanti del partito, con l’obiettivo di aprire un dialogo sulle sfide attuali e sulle prospettive future per lo sviluppo locale. Come sottolineato da Ines Fruncillo, esponente di FdI, la presenza del Ministro Urso testimonia l’impegno del partito nel supportare le aree interne e promuovere strategie per il miglioramento del benessere e della modernizzazione del territorio.

Verso il rinnovo del Consiglio Regionale

La visita del Ministro segna l’avvio della mobilitazione permanente di FdI in vista del rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. L’incontro sarà un’occasione per ribadire l’importanza di un cambio di passo nella gestione delle aree interne, spesso trascurate dalle politiche regionali.

All’evento parteciperanno numerose personalità di spicco, tra cui:

Edmondo Cirielli, Vice Ministro per gli Affari Esteri e candidato proposto da FdI alla Presidenza della Regione Campania;

Antonio Iannone, commissario regionale di FdI e senatore;

Gianfranco Rotondi, deputato di FdI e Presidente della Democrazia Cristiana;

, deputato di FdI e Presidente della Democrazia Cristiana; Una delegazione di parlamentari nazionali, insieme agli eletti e ai dirigenti locali del partito.

Un appuntamento strategico per il futuro della Campania

Fratelli d’Italia intende presentarsi come forza trainante per il rilancio della Regione, ponendo al centro il recupero delle aree interne e il loro inserimento in una filiera istituzionale moderna ed efficiente. L’incontro di Ariano Irpino si inserisce in questa strategia, dimostrando il ruolo attivo del partito nel sostenere le politiche del Governo Meloni.

Con questo appuntamento, FdI rafforza la propria presenza sul territorio e rilancia il suo impegno nel costruire una Campania più moderna e competitiva, affrontando con determinazione le sfide del futuro.