Marigliano, festa patronale, al via “San Sebastiano al centro” Il sindaco Peppe Jossa: “In primo piano la fede e valorizzazione dei nostri luoghi

La valorizzazione del cuore delle città di Marigliano sarà il filo conduttore degli eventi dedicati alla festa in onore di San Sebastiano, patrono della città.

Si svolgeranno, infatti, tra via Giannone e piazza Castello le iniziative in programma per il 19 e per il 20 gennaio, giorno quest’ultimo, in cui ricorre la memoria liturgica del santo. Un fine settimana all’insegna della convivialità e delle occasioni per godere delle performances degli artisti di strada, degli spettacoli di cabaret e dei concerti.

Si comincia domenica sarà quando, dalle 17, la scena sarà dominata dagli artisti di strada che richiameranno soprattutto l’attenzione dei più piccoli con suggestive coreografie e tanto divertimento. Lunedì sera, dopo una giornata dedicata ai riti religiosi, sarà invece la volta di Tanò Lombardi, Ciro Giustiniani, uno degli artisti di punta del popolare format Made in Sud, e dei ColorPlay con i quali si riascolteranno i successi dei seguitissimi Coldplay. Le serate di domenica e lunedì saranno anche dedicate alla proposta del cibo e dei prodotti di qualità con la condotta Slow Food dell’agro nolano e lo Street Food Made in Marigliano.

Sempre lunedì si terrà la processione del busto del Santo che attraverserà le strade cittadine dopo la celebrazione liturgica delle 10,00, presieduta dal vescovo di Nola Francesco Marino nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di cui é parroco don Lino D’Onofrio che anche quest’anno ha legato la fede con l’arte grazie a Novenart, rassegna culturale dove gli artisti interpretano il culto di San Sebastiano.

“La festa patronale – dice il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa – é la festa delle radici e dei valori intorno ai quali si riconosce e si stringe la nostra comunità. Ed é per queste ragioni che abbiamo lavorato per promuovere eventi che mettessero in primo piano il cuore della città, i luoghi che si sviluppano proprio intorno alla chiesa in cui si venera il nostro patrono e che rappresentano il passato ed il futuro del nostro territorio”.