Controlli della Polizia di Stato a Scampia, Miano e Piscinola.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno identificato 63 persone e controllato 14 veicoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un soggetto per occupazione di locale di proprietà comunale e per violazioni inerenti al Testo Unico sull’Edilizia; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per vendita al dettaglio di prodotti alimentari in assenza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e per assenza di SCIA sanitaria, elevando sanzioni per un totale di 8000 euro.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno tratto in arresto un 46enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; altri due soggetti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.