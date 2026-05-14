Avellino, maxi sequestro di marijuana: ai domiciliari una coppia di coniugi irpini

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini, gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell’Arma.

L’attività investigativa è scaturita dall’individuazione di una vasta piantagione di marijuana estesa su un terreno di circa 1500 metri quadrati in località Costa Cuoci di Avellino. Gli accertamenti e il monitoraggio eseguiti nei mesi precedenti hanno consentito ai Carabinieri di individuare i due soggetti coinvolti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato complessivamente 122,5 chilogrammi di marijuana, suddivisi in buste sottovuoto di varie dimensioni, oltre all’area utilizzata per la coltivazione di circa cento piante.

Gli esami qualitativi e quantitativi di laboratorio sulla sostanza sequestrata hanno inoltre permesso di stimare che dalle piante sarebbe stato possibile ricavare circa 248mila dosi, con un quantitativo equivalente di 6,2 chilogrammi di THC puro. Dalla marijuana già confezionata e sigillata sarebbe stato invece ricavato un quantitativo stimato di 681 grammi di THC puro.

Terminate le formalità di rito, i due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.