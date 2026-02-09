“Chiara Pecchia incanta al Trofeo di Carnevale: a 11 anni già una stella del pattinaggio artistico”

Grande emozione e risultati importanti per Chiara Pecchia, giovane promessa della scuola di pattinaggio artistico “De Dura Skating”, che si è distinta al Trofeo di Carnevale 2026, svoltosi presso il Palazzetto dello Sport di Montefusco. Nonostante la giovanissima età, solo 11 anni, Chiara ha dimostrato talento, determinazione e una maturità sportiva sorprendente, conquistando il pubblico con la sua ottima performance . Un risultato che conferma il grande lavoro svolto con passione e professionalità dalla sua allenatrice, Alessia De Dura, punto di riferimento fondamentale nel percorso di crescita dell’atleta. Questo importante successo rappresenta solo una tappa di un cammino che si preannuncia ricco di soddisfazioni: Chiara è già considerata una vera promessa dello sport. Il Trofeo di Carnevale 2026 segna quindi l’inizio di un futuro sportivo luminoso, fatto di impegno, sacrifici e grandi sogni. (N.P)