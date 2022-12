GROTTAMINARDA. “Aspettando la fiera dell’Immacolata”, convegno sull’agroalimentare e i prodotti tipici.

Un focus sulla storia della Fiera dell’Immacolata, sulla storia del commercio grottese, sulla tutela e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità: mercoledì 7 dicembre, alle ore 19,00, nella Sala Consiliare Sandro Pertini di Grottaminarda, convegno dal titolo “Aspettando la Fiera dell’Immacolata”, in vista proprio del grande ritorno della tradizionale fiera dell’otto dicembre.

L’Amministrazione quest’anno vuole valorizzare in particolar modo il settore agroalimentare, i prodotti tipici e lo street food, da qui l’invito a partecipare con propri stand, alle associazioni che per la tutela dei prodotti locali si battono da sempre : Slow Food, Confagricoltura, Coldiretti e CIA; invito subito accolto. Ed i rappresentanti di alcune di queste confederazioni saranno presenti anche al convegno.

Si comincia, naturalmente, con i saluti del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera; poi gli interventi di Marilisa Grillo, Assessora alla Programmazione di Eventi e Promozione delle Attività Culturali che presenterà il Cartellone natalizio quale momento di promozione del territorio e di aggregazione sociale; seguirà Raffaele Masiello, Divulgatore storico e referente culturale della ProLoco “Grottaminarda Aps” che racconterà la storia della Fiera dell’Immacolata e la tradizione commerciale grottese; sarà poi la volta di Doralda Petrillo, Assessora al Commercio ed alla Promozione delle tradizioni popolari che si soffermerà sulla Fiera dell’Immacolata quale opportunità per la promozione dei prodotti tipici locali e sui nuovi criteri di organizzazione del percorso fieristico; ed ancora Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio delegata alle Politiche per l’Agricoltura che farà un intervento ad ampio raggio sulle prospettive europee per l’agricoltura; sulle azioni del Gal sul territorio a sostegno dell’agricoltura, relazionerà Giovanni Maria Chieffo, Presidente Gal Irpinia; il Direttore Provinciale Confagricoltura, Antonio Caputo, relazionerà, invece, sui prodotti tipici locali territoriali, sulla tutela e la promozione; tema ancora più specifico, “Tutela dell’agricoltura e della biodiversità” nella relazione di Maria Tortoriello, Direttrice Provinciale Coldiretti.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, Consigliere della Regione Campania, Vicepresidente della Commissione Agricoltura; modererà il dibattito Monica De Benedetto, Giornalista, Addetto stampa del Comune di Grottaminarda. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza ed in particolar modo a produttori, ristoratori ed esercenti locali che potranno, eventualmente, esporre esigenze, criticità e proposte.