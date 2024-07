È GROTTAMINARDA LA TAPPA CON IL “MIGLIOR RISTORO”, PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO.

Era una sfida non facile poichè la “Milano-Taranto” ha fatto tappa in tante località d’Italia prestigiose e ricche di storia e tradizioni culinarie ma Grottaminarda, in fatto di accoglienza e di originalità, l’ha spuntata su tutte e si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento quale “Miglior Ristoro” della 37a edizione della Milano-Taranto.

«Apprezzatissima la location – si legge nella motivazione sulla pagina ufficiale della gara – con la rinfrescante fontana a fare da sfondo. Gustosissimi i “Cicatielli” e, sorpresa, abbiamo mangiato il torrone caldo a luglio! È stata veramente una festa che ci auguriamo si possa ripetere in una prossima MI-TA! Doverosissimo ringraziamento a: Comune di Grottaminarda, Proloco Grottaminarda Aps, CVSI Club Veicoli Storici Irpino».

La Rievocazione storica “Milano-Taranto”, considerata la più importante manifestazione per moto d’epoca in Europa, ha fatto tappa il 12 luglio in Piazza XVI Marzo a Grottaminarda per la sosta obbligatoria e il controllo orario. I circa 200 motociclisti sono stati accolta da una grande festa popolare a suon di prodotti locali grazie all’impegno ed al contributo di esercenti, ristoratori, cittadini.

«È stato un impegno corale straordinario – afferma il Delegato allo Sport Michele Spinapolice – Grottaminarda ha ben figurato e mostrato tutte le sue capacità in termini di accoglienza ed ospitalità. A nome del Sindaco e dell’Amministrazione comunale ringraziamo quanti hanno contribuito, in primis il CVSI Club Veicoli Storici Irpino e la Proloco Grottaminarda Aps che hanno coadiuvato in maniera perfetta l’organizzazione, il primo nella parte tecnica, la seconda nella parte dell’accoglienza e poi il Vespa Club Leoni Rossi, NOLO Service ponteggi e allestimenti eventi, Dolciterre Torrone, Bcc di Flumeri, InVerde, Agriturismo Barrasso, Panificio Favole di Pane, Speedy Pizza, Panificio Meninno, Errepi Vintage Cafe, Expert City Ariano Irpino Degi, N’Ata Luna Restaurant, Case d’Alto, Agenzia Motor Sprint, Expo Caffè srl, Conad Grottaminarda. Un grande grazie anche alla Polizia Municipale di Grottaminarda, ai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda e alla Pubblica Assistenza Grottaminarda OdV, per il servizio impeccabile e all’amico appassionato di motori, Fulvio Laurano, per il servizio fotografico».

«Questo è un riconoscimento ai nostri prodotti tipici ed alle nostre alle nostre potenzialità turistiche – aggiunge l’Assessora Doralda Petrillo, delegata alla Promozione delle Tradizioni Popolari ed al Commercio – Ancora una volta i nostri Cicatielli, e il nostro Torrone si confermano prodotti d’eccellenza apprezzati, in questo caso da equipaggi arrivati da tutta Europa. Dobbiamo continuare a crederci e lavorare per sfruttare al meglio le tradizioni della nostra terra insieme al nostro proverbiale spirito di ospitalità. Intanto un grande grazie al Veteran Moto Club di San Martino in Colle che ha organizza l’evento e ai motociclisti che hanno votato Grottaminarda».