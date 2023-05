ARIANO IRPINO. Rinvio lavori blocco operatorio. Nessuno stop delle attivita’ operatorie

L’ASL di Avellino, per ragioni organizzative, ha sospeso e rinviato a data da destinarsi l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Blocco operatorio del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

Pertanto si intende tranquillizzare la popolazione che non è prevista al momento alcuna interruzione degli interventi chirurgici, sia in elezione che in urgenza, per cui le Unità Operative di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia e Ostetricia e Ginecologia proseguiranno le proprie attività regolarmente.