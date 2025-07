San Marco Evangelista (CE), 26enne ucciso a coltellate: fermati padre e figlio

San Marco Evangelista (CE) – Una lite degenerata in tragedia si è consumata nella serata di ieri in piazzetta della Libertà, dove un giovane di 26 anni, originario di Napoli, è stato ucciso a coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti che non gli hanno lasciato scampo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i Carabinieri, che hanno trovato la vittima riversa a terra in gravi condizioni. Un altro uomo, anche lui ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Entrambi – la vittima e il ferito – sarebbero originari del quartiere Secondigliano di Napoli. Alla base del violento episodio ci sarebbe stata una lite, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Le indagini, immediatamente avviate dai militari dell’Arma, hanno portato al fermo di due persone, padre e figlio, sospettati di essere coinvolti nell’aggressione mortale.

La dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.