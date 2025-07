Aiello del Sabato, 45enne trovata senza vita in casa: intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Aiello del Sabato (AV) – Tragedia nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, quando intorno alle 18:40 i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Capo Casale, nella frazione Tavernola San Felice, a seguito di una segnalazione per una donna che non rispondeva ai tentativi di contatto.

Allertati dal servizio di emergenza 118, i pompieri si sono recati sul posto con un’autoscala per accedere all’abitazione dall’esterno. Una volta entrati, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di una 45enne, residente nell’appartamento.

Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Atripalda, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i Carabinieri delle Stazioni di Solofra e Aiello del Sabato, che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto.